Ginnastica Artistica: doppio impegno e buoni risultati per la Motyka Modica a Erice e Rosolini

Weekend impegnativo, quello appena trascorso per le ginnaste della Motyka Modica che sono state impegnate in due appuntamenti importanti come il campionato regionale Endas di ginnastica artistica con la seconda prova disputata a Erice e a Rosolini dove al “PalaMillenium”, dove è andata in scena la seconda prova.

A Erice nella seconda prova regionale Endas, tre delle si ginnaste in gara, sotto l’attenta guida di Laura Melilli sono riuscite a conquistare la qualificazione per la fase nazionale.

Nella Categoria Giovani, il terzo posto di Sveva Macauda permette alla ginnasta modicana di staccare il pass per la fase nazionale.

Le altre due atlete della Motyka a staccare il pass per la fase nazionale, sono state Flavia Macauda e Agnese Durante che nella categoria Ragazze hanno ottenuto rispettivamente la sesta e l’ottava posizione.

Nella categoria Allieve, Sveva Puma chiude in tredicesima posizione, Diletta Calvo in diciassettesima e Amalia Iaconinoto in ventunesima.

Sabato, invece, a Rosolini, invece, le allieve di Cristina Melilli si sono fatte valere nella seconda prova del campionato di Ginnastica Artistica, dove nella categoria Allieve A, Carla Caccamo si è classificata al terzo posto.

Secondo posto, invece, nella categoria Allieve A nella specialità Corpo Libero per Vittoria Quartarone e Maria Sole Colombo, mentre al terzo posto si è classificata Aisha Pizzin.

Podio tutto modicano, nella categoria Allieve B, con Chiara Cenci che ottiene la prima posizione, la piazza d’onore è andata Benedetta Giurdanella, mentre il gradino più basso del podio è andato a Roberta Maria Pentito.

Sempre nella categoria Allieve B, ma nella specialità Corpo Libero, Vittoria Cerruto si è classificata al secondo posto.

Anna Schillirò ha vinto la categoria Junior, mentre nella categoria Esordienti è arrivato il terzo posto per Sara Sammito.

Nella categoria Allieve A1, Caterina Abbate e Alessia Crucettta si aggiudicano a pari merito la seconda posizione, mentre al terzo posto si è classificata Aurora Italia.

Sempre nella categoria Allieve A1, ma nella specialità Corpo Libero, infine, terzo posto a pari merito per Aurora Stracquadanio e Amelia Caschetto.

“Il nostro – dichiara Arianna Melilli – è stato un fine settimana intenso, che ha visto i nostri istruttori impegnati su più fronti. Siamo stati impegnati a Pomigliano con le atlete della ginnastica aerobica, mentre a Erice e Rosolini abbiamo gareggiato nella ginnastica artistica. È stata dura e abbiamo lavorato tanto, ma i risultati ottenuti ci hanno regalato tante soddisfazioni. Faccio i complimenti a tutti, ma ora – conclude Arianna Melilli – si torna in palestra per preparare al meglio le prossime sfide che ci aspettano”.

