Bloccati 13 milioni di euro alla vigilia delle elezioni provinciali: Mauro: “Impedito atto inaccettabile”

Ragusa – “Vittoria della trasparenza e della legalità”. Esordisce così Gaetano Mauro, consigliere comunale di Ragusa, nell’apprendere la notizia della revoca dell’assemblea dei sindaci che avrebbe dovuto votare le variazioni di bilancio del Libero Consorzio comunale di Ragusa a pochi giorni dalle elezioni dello stesso organo.

A denunciare per primo la gravità di questa forzatura istituzionale è stato proprio Gaetano Mauro di Forza Italia, che aveva pubblicamente diffidato il Sindaco di Ragusa dal procedere. Un allarme, il suo, pienamente condiviso.

“Lunedì scorso in consiglio comunale – dichiara Gaetano Mauro – abbiamo sollevato una questione di assoluta gravità: l’intenzione, da parte del commissario straordinario del Libero Consorzio, Patrizia Valenti, di approvare variazioni di bilancio per oltre 13 milioni di euro, a pochi giorni dalle elezioni provinciali.”

“Oggi apprendiamo con soddisfazione che l’assemblea è stata revocata, proprio riconoscendo che l’imminente elezione del nuovo Consiglio Provinciale attribuirà piena legittimazione ai suoi membri per la definizione di nuovi programmi. Una vittoria del buon senso, della legalità e della responsabilità istituzionale.”

Mauro sottolinea inoltre come “gli atti proposti non avevano alcun carattere di urgenza o improrogabilità, risultando pertanto in violazione dell’art. 38, comma 5 del TUEL, che limita l’azione degli organi in carica – dopo la pubblicazione del decreto elettorale – all’adozione di soli atti urgenti e necessari.”

Il consigliere comunale di Forza Italia non ha dubbi: “Siamo davanti a un episodio che, se portato a compimento, avrebbe rappresentato non solo un grave errore politico, ma anche un precedente pericoloso: gestire in modo disinvolto milioni di euro pubblici nel pieno di una campagna elettorale rischia di compromettere la trasparenza amministrativa e alimentare logiche clientelari.”

Sulla vicenda interviene anche il coordinatore cittadino di Forza Italia, Alberto Di Stefano, che commenta: “Abbiamo impedito tutto questo. Abbiamo agito con serietà e fermezza per ristabilire il rispetto delle regole democratiche. È ora che le istituzioni ritrovino il senso della misura, della legalità e dell’etica pubblica.”