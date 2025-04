Nettamente positivi i dati sul randagismo a Ragusa

Ragusa. “Gli ultimi dati del settore Tutela animali – afferma il sindaco Peppe Cassì – confermano un deciso cambio di passo rispetto al passato, recente e lontano.

Le catture di cani randagi, necessarie alle relative microchippature e sterilizzazioni, sono quasi raddoppiate, passando dalle 77 del 2022 alle 142 del 2024. Interessante è anche la variazione del numero di adozioni, che passano da 32 a 44, facendo registrare in particolar modo una crescita considerevole tra il 2023 e il 2024.

Al tempo stesso sono aumentate le reimmissioni: +45% per i cani e addirittura +325% per i gatti, un dato alto in quanto si partiva da un numero oggettivamente basso (4 nel 2022) per arrivare a 17 nel 2024.

Prima di entrare nel merito dei processi, desidero esprimere un ringraziamento ai due assessori che hanno ricoperto la carica, Andrea Distefano e Catia Pasta, a tutto il personale del settore Tutela Animali e alla rete dei volontari”.

“Credo sia opportuno sottolineare come questi risultati siano innanzitutto il frutto di un lavoro di efficientamento e ottimizzazione delle risorse – prosegue l’assessore alla Tutela animali Catia Pasta -. Il capitolo di spesa destinato alla lotta al randagismo e alla tutela animale, infatti, dal 2023 al 2024 è aumentato solo del 1,7%, passando da 290.000 a 295.000euro.

A fare la differenza sono state innanzitutto le sinergie, realizzate e in via di sviluppo. Sono stati infatti attivati degli specifici protocolli con l’Associazione LAV, per le catture in alcune zone della città, e con l’Associazione ENPA, per promuovere le adozioni di circa 20 animali del nostro Canile Sanitario.

Grazie alla collaborazione con il servizio Dipartimento veterinario dell’ASP di Ragusa, abbiamo approvato una convenzione per l’affidamento di attività di supporto per la prevenzione al randagismo, ed è ormai realtà il tavolo provinciale di confronto sul fenomeno.

Ha insomma preso forma un percorso condiviso da una rete di attori in cui ognuno contribuisce per le proprie competenze. I dati confermano che è la strada giusta”.

