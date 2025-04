Triplice arresto a Modica: maltrattamenti, guida in stato di ebbrezza e mandato di arresto europeo

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno condotto con successo tre distinte operazioni di arresto, portando all’esecuzione di provvedimenti restrittivi di diversa natura.

Il primo intervento ha riguardato un uomo di 42 anni, residente nella città della Contea, il quale dovrà scontare una pena definitiva di 3 anni e 3 mesi di reclusione. La condanna è giunta per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e stalking, commessi ai danni della sua ex moglie. L’uomo, già in passato destinatario di un divieto di avvicinamento alla persona offesa, era stato oggetto di indagini da parte degli stessi agenti del Commissariato di Modica a seguito della denuncia presentata dalla donna. Quest’ultima era stata costretta a ricorrere a cure mediche a causa di una aggressione fisica subita. L’episodio si inseriva in un contesto familiare gravemente compromesso, caratterizzato da continue minacce, offese e pedinamenti da parte del 42enne nei confronti della ex consorte, circostanze che avevano reso necessario l’emissione del divieto di avvicinamento. L’uomo è stato quindi trasferito presso la casa circondariale di Ragusa per l’espiazione della pena.

Il secondo ordine di carcerazione è stato eseguito nei confronti di un uomo di 35 anni, anch’egli residente a Modica. Quest’ultimo dovrà scontare una pena di 4 mesi in regime di detenzione domiciliare per i reati di guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

Infine, gli agenti del Commissariato modicano hanno dato esecuzione a un Mandato di Arresto Europeo emesso dall’autorità giudiziaria polacca. Il provvedimento restrittivo ha riguardato una cittadina straniera di 41 anni, da tempo residente a Modica, la quale dovrà scontare una pena di un anno di reclusione per il reato di truffa commesso nel Paese estero. La donna è stata tratta in arresto e successivamente consegnata alle autorità del Paese richiedente per essere estradata.

Queste operazioni testimoniano la costante attenzione e l’impegno degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica nel garantire la sicurezza e il rispetto della legge sul territorio, collaborando attivamente anche con le autorità giudiziarie di altri Paesi.