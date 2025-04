La PVT Modica celebra 50 anni di storia con tifosi ed ex giocatrici

50 anni di storia, di successi, di cadute e risalite. 50 anni di passione da celebrare insieme ai propri tifosi con la partecipazione di tante ex giocatrici che hanno indossato negli anni la gloriosa maglia della PVT Modica. Marted 16 e mercoledi 17 aprile in quella che storicamente è casa sua, la struttura geodetica di Via Fabrizio, saranno due giornate a forti tinte bianco, rosse e blu. Per celebrare questo importante traguardo, la società modicana ha pensato ad un programma ricco. Si parte mercoledi 16 con il quadrangolare U16 tra la PVT, il Ragusa Volley fresco vincitore della serie D, la Green Sport proiettata già ai playoff per la B2 ed una società di grandi tradizioni come il Gabbiano Pozzallo. A partire dalle ore 15.30 si sfideranno in un quadrangolare che vedrà protagoniste giovanissime atlete dai 12 ai 16 anni. Il giorno dopo, giovedi 17 aprile, entrano in gioco le prime squadre per un altro torneo che si annuncia spettacolare. Al via, infatti, quattro formazioni che militano in B1 e B2. Oltre alle padroni di casa, protagoniste di una delle più straordinarie stagioni della loro storia, ci saranno l’Amando S.Teresa, in un anticipo di quella che sarà anche l’ultima partita della stagione regolare di B1, l’Orlandina Volley ed il Melilli Volley entrambe di B2. Il pomeriggio alle 16:00 finale 3° e 4° posto, a seguire finalissima 1° e 2° posto. Durante la giornata verranno protiettati video celebrativi, video messaggi di auguri e si avrà modo di ritrovare protagonistici storici, atlete, dirigenti e allenatori. Al termine della premiazione del torneo, la società offrirà un rinfresco a quanti vorranno partecipare a questo momento storico. L’ingresso è libero per entrambe le giornate.

