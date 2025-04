Ance Ragusa. “II Giornata nazionale dell’ingegneria economica. Strategie per investimenti sostenibili”

E’ possibile per le associate ragusane iscriversi al webinar del convegno 2^ Giornata nazionale dell’ingegneria economica. Strategie per investimenti sostenibili”, organizzato dall’Ance e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) in programma domani, 15 aprile e mercoledì 16 aprile, a Roma. Al centro dell’evento, la collaborazione tra pubblico e privato, il project financing, la valutazione degli investimenti e la gestione dei progetti. Fitta l’agenda della due giorni di confronti, con gli interventi, tra gli altri, della Presidente dell’Ance, Federica Brancaccio e dei Vicepresidenti dell’Associazione Angelo Massimo Deldossi, Piero Petrucco e Stefano Betti. Al convegno è prevista anche la presenza dei Viceministri Edoardo Rixi e Francesco Paolo Sisto.

L’evento vuole essere un’occasione di approfondimento sul tema dell’ingegneria economica, che integra tecnica ed economia, fornendo gli strumenti necessari per effettuare adeguate scelte strategiche in tema di investimenti in opere di ingegneria sostenibili dal punto di vista economico-finanziario.

Il programma della due giorni prevede cinque sessioni di lavoro: Il Partenariato Pubblico Privato: a che punto siamo; il Partenariato Pubblico Privato: le esperienze positive di…; le prospettive per il Partenariato Pubblico Privato; i bisogni emergenti e la valorizzazione del costruito; l’intelligenza artificiale: una scelta strategica di progetto?; la partecipazione al convegno è libera e gratuita. Agli ingegneri che parteciperanno saranno riconosciuti crediti formativi.

“Il ricorso al project financing rappresenta un’opportunità concreta per coniugare efficienza, competenze e risorse, garantendo al contempo la sostenibilità economica e il valore pubblico degli investimenti – dice il presidente di Ance Ragusa, Giorgio Firrincieli – Attraverso un’attenta valutazione tecnico-economica, basata su criteri di trasparenza, impatto sociale e ritorno a lungo termine, puntiamo a selezionare interventi che generino benefici reali per il territorio e la nostra comunità. La gestione integrata dei progetti, fondata su una governance condivisa e su strumenti di monitoraggio continuo, sarà la chiave per assicurare qualità, tempistiche certe e risultati misurabili”.

