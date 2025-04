Sanità iblea: stabilizzazione di 31 operatori tecnici

Una splendida notizia riguarda il comparto della sanità iblea, in particolar modo il settore tecnico. A comunicarla è l’Onorevole Ignazio Abbate, che ha seguito l’iter sin dall’inizio. La Direzione Strategica ha infatti pubblicato una delibera con la quale annuncia la stabilizzazione di ben 31 operatori tecnici per le mansioni così suddivise: 13 cuochi, 10 autisti, 2 fabbri, 2 idraulici, 2 pittori, 1 autista e 1 applicatore di sistemi a secco. Di questi, 19 sono attualmente in servizio e saranno stabilizzati senza interruzione del contratto che verrà invece passato a 36 ore a tempo indeterminato. Gli altri 12 invece saranno contattati nei prossimi giorni per avviare anche le loro pratiche di stabilizzazione. “Sono estremamente soddisfatto di poter dare questa notizia che cambierà il futuro lavorativo di ben 31 unità e delle rispettive famiglie – ha commentato l’esponente della DC – che da tempo aspettavano un futuro più sicuro. La loro assunzione rientra nella programmazione triennale del fabbisogno del personale. Desidero ringraziare la Direzione Strategica dell’ASP per aver concluso felicemente l’iter burocratico, iniziato già dall’allora responsabile delle Risorse Umane, attualmente a capo della Direzione Amministrativa di Enna, la dott.ssa Sigona, dando così un segnale deciso in direzione dell’incremento numerico del personale medico, paramedico e tecnico. Ho vissuto insieme a loro le peripezie che li hanno condotti fino a questa giornata che difficilmente dimenticheranno”.

