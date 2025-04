Sanità e 118 a Vittoria. Incontro a Palermo

“Mentre gli altri protestano, raccolgono firme per cercare di accrescere il proprio consenso senza però instaurare alcun tipo di dialogo con chi è preposto ad adottare decisioni specifiche che possano aiutare effettivamente l’utenza, io, nel mio piccolo, mi sono adoperato per incontrare a Palermo il dott. Salvatore Iacolino, direttore del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato regionale della Salute, che ho messo a parte di tutte le problematiche relative al servizio 118 in città e anche nel resto della provincia di Ragusa”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Vittoria, Giuseppe Scuderi, che riferisce l’esito del cordiale incontro che lo ha visto a confronto con Iacolino. Assieme a Scuderi anche Francesco Cappello, infermiere del Pte/118. “Il dott. Iacolino – sottolinea il consigliere Scuderi – si è messo subito a disposizione. E’ addirittura andato a chiamare la responsabile del servizio con cui, anche dopo che alla stessa è stata girata la documentazione che avevo preparato, è stato possibile concordare una serie di soluzioni. Abbiamo messo in luce soprattutto la mancanza di medici e autisti soccorritori che rendono sempre più problematico l’espletamento del servizio nelle migliori condizioni possibili. Con il dott. Iacolino siamo rimasti che ci sentiremo nei prossimi giorni per prendere atto di eventuali soluzioni che potrebbero rendersi disponibili ai fini dell’attenuazione dei disagi che ho messo in evidenza. Speriamo davvero in bene. Le premesse ci sono tutte”.

