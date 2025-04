Scivola con la moto. Muore motociclista

Siracusa – Ancora un incidente mortale, questa volta sull’autostrada Catania – Siracusa. A perdere la vita è stato un 53enne di Carlentini, che viaggiava a bordo della sua moto in direzione Siracusa quando, per cause in fase di accertamento, la moto è scivolata finendo la sua corsa sul selciato. L’impatto è stato violento. Inutile l’intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che costatarne la morte. Chiuso per alcune ore il tratto di strada, in cui è avvenuto il grave incidente, da parte della Polizia, per i rilievi del caso.

