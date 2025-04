La Notte dei Ricordi. Un memorial dedicato a Diego Motta

La notte dei ricordi, presenta Glitter Night, un memorial dedicato a “Diego Motta”, un amico, un collega e collaboratore del gruppo Radiortm. Un Dj molto conosciuto e stimato anche per le sue passioni, soprattutto quella per la musica che gli ha consentito di essere molto apprezzato in questo campo. Un gruppo di amici, una sera, mentre discutevano insieme tra di loro, ha pensato bene di fare qualcosa d’importante per un caro amico, che troppo presto è andato a miglior vita. L’idea comune, è stata quella di organizzare una notte all’insegna dell’amicizia, della beneficenza e anche della solidarietà, insomma, qualcosa cui lui era particolarmente legato, una serata incentrata di “Musica” quella degli anni 70 – 80 – 90, quella che a lui piaceva particolarmente. Il 12 aprile, infatti, al Titanic scialè, si terrà una serata il cui ricavato andrà in beneficenza, organizzata da alcuni dei suoi più cari amici e sostenitori, tra cui Salvino Dj, Simone Santaera Dj, Giorgio Viola Vox, Ph/Reel Catia Pellegrino, Gianni Gabibbo Dj. Gianluca Venerando Dj, e Francesco Adamo Vocalist. Caro Diego, “non dimenticare le cuffie, perché dovrai fare festa insieme con noi”.

