Auto dei Carabinieri si scontra con un mezzo pesante. Due i feriti

Enna – Incidente stradale sull’A19 Palermo – Catania, tra un’auto dei Carabinieri e un mezzo pesante, nei pressi della galleria Fortolese, nel territorio di Enna. Ad avere la peggio due carabinieri in servizio di scorta, costretti alle cure dei sanitari. Traffico in tilt immediatamente deviato in direzione Palermo con uscita obbligatoria a Mulinello, su percorso alternativo SS192, SS121 e rientro in A19 svincolo di Ponte cinque Archi. Quello invece in direzione Catania è stato deviato con uscita obbligatoria sul percorso alternativo SS626, SS122 e SS117bis e rientro in A19 a Enna. Sul luogo dell’incidente, tecnici dell’Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per il ripristino della normale circolazione.

