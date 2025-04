Il Segretario Regionale Forza Italia Caruso ieri a Ragusa

Il segretario regionale di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso, ieri pomeriggio a Ragusa per conoscere da vicino i candidati alla prossima consultazione elettorale di secondo livello per il Libero consorzio e per celebrare la storia di una classe dirigente che, nell’area iblea, ha dato lustro al partito berlusconiano. “Siamo qui a testimoniare l’avvio di un momento elettorale – ha spiegato Caruso durante l’appuntamento tenutosi nella sede di via Carducci – ma è anche l’occasione per sottolineare come il vessillo forzista abbia sventolato alto in questa provincia anche per merito di quanti hanno lavorato in maniera assolutamente encomiabile. Forza Italia continua ad esserci ed è un partito che oggi sta diventando fortemente attrattivo perché è diventata la casa naturale dei moderati e dei liberali, degli europeisti e dei garantisti e credo che da qui parta una scommessa anche per le prossime elezioni regionali e nazionali. Sono certo che la provincia di Ragusa continuerà a dimostrare di essere degna di questo partito che l’ha sempre rappresentata e abbiamo voluto ribadire la forza, la voglia e la passione di una realtà come Forza Italia che, anche in questo territorio, vuole rappresentare in maniera chiara e netta i propri valori”. Nel suo intervento, poi, Caruso ha rimarcato il ruolo propositivo e fortemente costruttivo svolto in questi mesi dal segretario provinciale Cugnata, con cui si è complimentato per il grande lavoro portato avanti fino ad ora in seno al centrodestra, per il coinvolgimento dei consiglieri e per la lista unicamente di Forza Italia, oltre che per i congressi cittadini molto partecipati. Durante l’incontro, a cui ha partecipato anche il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, forzista della prima ora, il segretario provinciale Giancarlo Cugnata ha spiegato che “il nostro è un percorso che inizia un anno fa con l’elezione alla guida del partito a livello ibleo. E’ poi stata avviata la stagione dei congressi comunali, stiamo eleggendo i nostri segretari in tutta la provincia”. “Domani, sabato 12 aprile – ha detto ancora Cugnata – celebreremo il congresso comunale a Ragusa, alle 10, nella sala conferenze della Cna. Eleggeremo il nostro segretario cittadino proseguendo il percorso che vede una classe dirigente completamente rinnovata. Per quanto riguarda la competizione elettorale alla Provincia, siamo in lizza con una lista di Forza Italia. Era un nostro impegno che siamo riusciti a mantenere. La presenza del segretario regionale, che tra l’altro ha portato pure il saluto del governatore Schifani, manifesta quanto grande sia l’impegno anche a livello regionale verso il nostro territorio. Al congresso di domani avremo la presenza dell’on. Tommaso Calderone, della senatrice Daniela Ternullo, dell’onorevole Riccardo Gennuso e, ancora, dell’europarlamentare Marco Falcone per fare proprio sentire la presenza dei nostri parlamentari sul territorio. Perché questa è una provincia su cui Forza Italia sta scommettendo moltissimo, sotto tutti i punti di vista. Crediamo nell’Europa, crediamo nella partecipazione di Fi al partito popolare europeo per fare in modo che possano essere tagliati traguardi sempre più ambiziosi anche nel nostro ambito territoriale”.

