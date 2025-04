Modica Calcio, i tifosi chiedono lumi all’allenatore sul calo di rendimento dei giocatori

Un pubblico, quello modicano, che non ha mai smesso di sostenere i propri beniamini. Dimostrazione anche nell’ultima partita casalinga dove ha dimostrato ancora una volta l’attaccamento “morboso” ai colori rossoblù. Purtroppo però i giocatori, proprio nell’ultima casalinga non hanno messo in campo quella voglia e l’impegno che alla fine del campionato, si devono mettere, lottando a denti stretti, se davvero ci sono le ambizioni per ottenere il salto di qualità. Questo, però non è successo, ma, ancora peggio quello che è successo, nel dopopartita, davanti al bar che è stato sempre luogo di accese discussioni e diatribe tra tifoseria, giocatori e società. L’ultima gara, terminata con un triste 0 a 0, a compromesso quasi definitivamente le speranze di promozione diretta del Modica in serie D, salvo un miracolo. Visto il rendimento delle ultime settimane, la squadra allenata da Pasquale Ferrara, potrà solo ambire a disputare i play off. Intanto, si è appreso, da fonti attendibili, che un gruppo di tifosi, domenica pomeriggio, ha affrontato l’allenatore, chiedendo conto e ragione di determinate scelte tecniche, del grande calo di rendimento della squadra, delle tante occasioni perdute dal Modica per conservare la testa della classifica, a cominciare dalla sconfitta interna con il Milazzo, fino alla formazione scesa in campo con la Gioiosa. Da quanto si è appreso, pare che il tecnico si sarebbe giustificato con il fatto di non avere avuto dalla società quei giocatori che aveva chiesto al direttore generale, Marcello Pitino, e al procuratore, Domenico Pànico. Come dire non è colpa mia, scaricando le responsabilità dei risultati negativi della squadra, su Pitino e Pànico, Adesso e da capire come agirà, la società dopo questo scarica barile del mister nei confronti dei dirigenti.

Modica, ha alle spalle la sua storia calcistica, che ha sicuramente lasciato il segno nel calcio siciliano, ecco perché sia la città sia i tifosi meritano rispetto. I giocatori devono metterci tutto l’impegno possibile, per dimostrare di onorare la maglia che indossano.

