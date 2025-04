DC e Radici Iblee, Aeroporto di Comiso: Serve una regia forte e visione di sistema

La lista DC – Radici Iblee, a sostegno della candidatura alla Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa del Sindaco di Acate Gianfranco Fidone, ribadisce con forza il ruolo centrale che l’Aeroporto di Comiso deve ricoprire nel rilancio economico e turistico del nostro territorio.

In un momento storico in cui il Sud-Est siciliano chiede infrastrutture moderne e servizi efficienti, lo scalo di Comiso rappresenta un asset strategico da valorizzare in modo strutturale e duraturo. Da diversi anni si attende un vero rilancio dell’Aeroporto, che però stenta ad arrivare. Siamo certi che, grazie alle interlocuzioni dell’Ente intermedio quale la Provincia, questo potrà finalmente avvenire.

Ad oggi, la sua sottoutilizzazione rappresenta un’occasione mancata: per il turismo, per l’imprenditoria locale e per la mobilità dei cittadini. Il nostro programma elettorale pone l’Aeroporto al centro di una visione ampia e integrata, che mira a costruire un sistema infrastrutturale connesso, competitivo e funzionale.

L’obiettivo è chiaro: fare dell’Aeroporto di Comiso una delle piattaforme logistiche e turistiche di riferimento nel Mediterraneo, grazie a nuove rotte, migliori connessioni viarie, servizi complementari e un’interazione concreta con il Porto di Pozzallo e il Porto Turistico di Marina di Ragusa. Le opere di collegamento necessarie saranno realizzate anche grazie all’impiego dei Fondi strutturali europei, in particolare il FSC – Fondo Sviluppo e Coesione, strumento fondamentale per colmare i divari territoriali e sostenere la crescita del Mezzogiorno.

In quest’ottica, sarà fondamentale facilitare e potenziare i collegamenti tra l’Aeroporto e i Comuni dell’intera Provincia, garantendo un sistema di mobilità efficiente, capace di includere tutte le realtà territoriali, dalle aree urbane ai centri più interni. Collegare meglio il cuore della Provincia con la sua porta d’accesso ai flussi turistici e commerciali significa creare nuove opportunità di sviluppo diffuso, inclusivo e permanente.

Particolare attenzione sarà data al coinvolgimento diretto delle imprese locali nella gestione e valorizzazione dello scalo, nella convinzione che solo attraverso un modello di governance che metta al centro le forze produttive del territorio si potrà garantire un rilancio credibile e strutturale.

Questa sinergia intermodale non solo garantirebbe una maggiore attrattività per il nostro territorio, ma rafforzerebbe anche il tessuto economico-produttivo, in particolare nel settore agroalimentare e manifatturiero, che necessita di canali rapidi ed efficienti per l’export.

Accanto al potenziamento infrastrutturale, la lista DC – Radici Iblee promuove una strategia di marketing territoriale capace di valorizzare le nostre eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche. Per attrarre investimenti, turismo qualificato e nuove opportunità di lavoro servono visione, competenze e un’azione amministrativa determinata.

Crediamo in un progetto di sviluppo sostenibile e concreto, fondato su una governance condivisa tra enti locali, imprese, categorie produttive e cittadini. L’Aeroporto di Comiso – insieme alle infrastrutture strategiche che lo circondano – non è solo una scommessa sul futuro, ma una scelta di responsabilità verso la nostra terra.

