Riuscito il Motoday di primavera 2025 tenutosi a Ragusa

Una ventina le moto storiche che, domenica scorsa, sono state presenti al Motoday di Primavera edizione 2025 ospitato nella splendida cornice di piazza Duomo, dinanzi all’edificio di culto intitolato a San Giorgio, a Ragusa. L’appuntamento promosso a livello locale dal Veteran car club ibleo, su iniziativa nazionale dell’Automotoclub storico italiano (Asi), ha consentito, ancora una volta, di focalizzare l’attenzione sugli estimatori delle due ruote d’antan. “Da riscontrare – sottolinea il presidente del Veteran, Antonino Provenzale – la puntuale presenza da parte degli appassionati. E poi, molto interessanti i momenti di incontro e di confronto. Tra questi, meritevole d’attenzione, quello con il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che, accompagnato dal consigliere comunale Giovanni Sortino, è venuto a trovarci e si è soffermato per chiedere informazioni sulle caratteristiche tecniche di alcune due ruote, soprattutto quelle fabbricate negli anni Trenta del secolo scorso”. “La manifestazione – continua Provenzale – è riuscita in pieno e questo ha ancora un significato maggiore se si pensa che in tutti questi anni abbiamo operato proprio per questo motivo, per accrescere l’attenzione nei confronti dei veicoli storici. Abbiamo rilasciato a tutti i presenti un attestato di partecipazione. E ci stiamo già preparando per il prossimo evento, il tradizionale Moto storiche nel barocco ibleo che anche quest’anno si tiene a fine maggio, con riferimento alla diciannovesima edizione, e che fa già registrare l’iscrizione di numerosi centauri provenienti dall’isola di Malta. Il valore aggiunto di questi raduni è rappresentato dalla scelta di location che sono siti patrimonio dell’Unesco, come nel nostro caso, o bellezze paesaggistiche del proprio territorio da far conoscere ai motociclisti”.

