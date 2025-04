Ragusa. Approvata la Mozione per la trasparenza sul bando di incentivazione delle rotte aeree allo scalo di Comiso

Il Consiglio Comunale di Ragusa ha approvato, nella seduta di ieri, la mozione presentata dai Consiglieri Comunali del Partito Democratico, Peppe Calabrese, Mario Chiavola e Giuseppe Podimani, insieme al Consigliere del movimento Territorio, Angelo Laporta, riguardante la procedura di incentivazione di nuove rotte aeree presso l’Aeroporto di Comiso, avviata con un apposito bando dal Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa.

La mozione, discussa e votata dal consesso civico, mira a garantire maggiore trasparenza nella nomina della commissione che affiancherà il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella fase di negoziazione con i vettori aerei interessati alla procedura di cofinanziamento pubblico di 3 milioni di euro. Tale finanziamento è subordinato al raggiungimento di specifici risultati in termini di traffico passeggeri presso lo scalo comisano.

“Pur non configurandosi come un appalto pubblico ai sensi del D.lgs. 36/2023 – spiegano i consiglieri – la procedura è comunque soggetta ai principi generali di evidenza pubblica, tra cui concorrenza, trasparenza, rotazione, pubblicità, proporzionalità e tracciabilità degli atti. Ciononostante, l’avviso pubblico non disciplina in modo dettagliato la composizione, le competenze o i criteri di selezione della commissione di supporto al RUP. Considerando l’importanza strategica dell’Aeroporto di Comiso per lo sviluppo socio-economico del territorio e l’entità delle risorse pubbliche coinvolte, con la mozione che è stata approvata ieri, abbiamo sollecitato la massima trasparenza, parità di trattamento e affidabilità dell’intera procedura. L’amministrazione comunale di Ragusa, dunque, dovrà impegnarsi per portare la questione all’attenzione dell’Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, organo competente in materia di indirizzo politico e approvazione di atti fondamentali”.

La proposta avanzata con la mozione, e ora sostenuta dal voto del Consiglio Comunale, prevede che l’Assemblea dei Sindaci adotti una specifica delibera che individui criteri generali e oggettivi per la nomina della commissione che dovrà essere composta anche da rappresentanti dei Comuni di Comiso e Ragusa al fine di garantire pluralità territoriale.

