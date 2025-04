Il sindaco di Santa Croce Peppe Dimartino candidato al consiglio provinciale

I consiglieri comunali di maggioranza Antonio Micieli, Francesco Dimartino, Concetta Cilia, Roberta Iacono, Giuseppe Zisa, Caterina Gambino, Melissa Ferrera e la consigliera del gruppo indipendente Eva Fidone esprimono il loro pieno sostegno alla candidatura del Sindaco di Santa Croce alle prossime elezioni provinciali. L’elezione degli organi provinciali, seppur di secondo livello, rappresenta un momento fondamentale per l’intero territorio ibleo, un’occasione per ricostituire e ridare dignità al ruolo trainante che le province hanno sempre avuto nella vita politica e amministrativa del nostro Paese. Abbiamo voluto e incoraggiato la candidatura di Peppe Dimartino, che in questi anni di

amministrazione ha dimostrato di possedere eccellenti doti amministrative e di avere una visione strategica e programmatica dell’azione politica.

Il Sindaco rappresenta indubbiamente il trait d’union tra le diverse sensibilità presenti in consiglio comunale, e, per questo motivo, costituisce la figura maggiormente idonea a promuovere le istanze della nostra comunità anche a livello provinciale. Sulle recenti perplessità manifestate da alcuni Presidenti di consiglio della nostra provincia in merito alle modalità di scelta dei candidati provinciali, riteniamo necessario precisare che si tratta di posizioni espresse a titolo personale, che non costituiscono, in alcun modo, un pensiero diffuso e unanimemente condiviso all’interno di questo Consiglio Comunale. Per questo motivo ribadiamo il nostro sostegno alla candidatura di Peppe Dimartino, frutto della volontà condivisa di assicurare al nostro paese un rappresentante autorevole e capace che, a fianco del sindaco di Comiso, Mariarita Schembari, candidata alla Presidenza del Libero Consorzio Provinciale, sarà in grado di garantire una visione strategica di sviluppo a beneficio dell’intero

territorio e di tutta la comunità iblea.

