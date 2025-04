“Il Segno”, mostra antologica di pittura. Espone a Modica Maurizio Piazza

Domenica 13 aprile (ore 18.00), a Modica (Fondazione Grimaldi, C.so Umberto, 106),inaugurazione mostra antologica di pittura di Maurizio Piazza dal titolo “Il Segno”.

L’iniziativa, la cui presentazione è curata da Salvatore Parlagreco (critico d’arte), è resa possibile grazie alla collaborazione di “Fondazione Grimaldi” e Comune di Modica. La mostra resterà aperta dal 13 al 24 aprile.

Il lavoro di Maurizio Piazza (artista calatino; classe 1954) “guarda senza dubbio al passato, definendo in senso cubista il tema del movimento e razionalizzandolo in una composizione

alquanto schematica. Ciò nonostante, tale attenzione trova la sua apertura nelle forme circolari o ellittiche di rimando cosmico, grazie alle quali facilmente riusciamo ad accostarci alla più fluida raffigurazione dove la sinuosità delle forme, insistendo sul linguaggio dell’indefinito mentale, innesca l’interferenza tra visione e percezione. Piazza dal canto suo, nell’opera in esame, tuttavia, dimostra un’attenzione particolare per certe dinamiche non riferibili al mondo sensibile”, scrive Salvatore Parlagreco (curatore della mostra e critico d’arte).

In alcuni di essi Piazza va verso tentativi di estetizzare l’invisibile, facendo capo alle teorie scientifiche alla moderna ottica.

