Calcio. Città di Santa Croce in festa: Rizza e Gulino firmano la promozione in Prima Categoria

SANTA CROCE CAMERINA – Apoteosi per il Città di Santa Croce che, al termine di una vibrante gara di play off disputata in trasferta, ha battuto per 2-1 il Pozzallo, conquistando così la matematica promozione in Prima Categoria. Un traguardo storico per la compagine iblea, giunto al termine di una stagione costellata di successi e grandi prestazioni.

La partita, giocata di fronte a un pubblico numeroso e appassionato, ha visto i padroni di casa del Pozzallo partire forte, trovando il vantaggio con la rete di Amore. Tuttavia, la reazione del Città di Santa Croce non si è fatta attendere. Trascinati dalla grinta e dalla determinazione, gli ospiti hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Rizza e Gulino, che hanno fatto esplodere di gioia i propri tifosi accorsi in trasferta.

Il triplice fischio finale ha sancito la vittoria e la promozione del Città di Santa Croce, dando il via a una grande festa sia sul campo che nella cittadina iblea. Un successo meritato per una squadra che ha dimostrato durante tutto l’anno di possedere qualità tecniche e umane di alto livello.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla società, dallo staff tecnico e da tutti i giocatori per questo importante traguardo, che corona una stagione da incorniciare. I complimenti giungono da tutta la comunità sportiva locale per l’impresa compiuta lontano dalle mura amiche, a testimonianza del valore e della coesione del gruppo. Il Città di Santa Croce può ora festeggiare una storica promozione in Prima Categoria, frutto di impegno, sacrificio e tanto talento.

Salva