Incontro Orban-Netanyahu. “Siete tutti corrotti” citando la CPI

Il governo ungherese guidato da Viktor Orbán ha annunciato il ritiro dalla Corte Penale Internazionale (CPI). La decisione è stata comunicata durante la visita del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in Ungheria, il quale è sotto mandato di arresto della CPI per presunti crimini di guerra. Orbán ha definito la Corte un “tribunale politico corrotto” e ha dichiarato che il processo di recesso sarà avviato in conformità con il quadro giuridico nazionale e internazionale. Questo passo ha suscitato critiche da parte di altri paesi europei e istituzioni internazionali. Durante l’incontro Netanyahu incrociando lo sguardo del premier ungherese Victor Orban ha detto: ”è una decisione molto coraggiosa la tua, quella di opporti a un’organizzazione corrotta come la Corte Penale. Sei il primo leader di un Paese, e penso che non sarai l’unico, a lasciare questa organizzazione corrotta, e questo sarà molto apprezzato non solo da Israele ma anche da altri Paesi”. Nel lungo faccia a faccia tra i due leader, Orban ha anche fatto riferimento al massacro del 7 ottobre. L’Ungheria è stata dal primo momento al fianco del popolo ebraico sostenendo il «diritto all’autodifesa di Israele. Da noi non c’è spazio per l’antisemitismo. Questo è il luogo più sicuro d’Europa” mentre cresce in tutta l’Europa occidentale “importato dall’immigrazione irregolare”. Non sono mancate le reazioni internazionali. Il Ministero degli Esteri dell’Autorità palestinese ha invece chiesto “al governo ungherese di rispettare il mandato d’arresto”. Anche Hamas ha “condannato duramente” il ritiro ungherese dalla Cpi. Nel corso dell’incontro tra i due leader, Netanyahu ha affrontato la situazione a Gaza. “Stiamo combattendo contro l’Iran e contro la campagna omicida di Hamas che continua ad attaccarci”. Netanyahu, ha anche parlato di “asse del male da schiacciare, nell’interesse stesso dell’Occidente. Alcuni paesi non l’anno capito, Orban sì”.

Salva