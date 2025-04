Presentazione del libro “Convinti, non vinti” di Aldo Rizza

Si terrà lunedì 7 aprile alle 19.00 al Cineteatro Don Bosco a Modica Alta, la presentazione del libro “Convinti, non vinti” Giudei, Pagani e Cristiani. Una storia di confronto, lotta e conversione nei primi secoli dell’era cristiana di Aldo Rizza, professore emerito di Storia della Filosofia e Antropologia filosofica presso l’Istituto Universitario Salesiano di Torino e Presidente Unitre Villarbasse. Il prof. Aldo Rizza, nonostante di Torino, poiché il nonno era l’unico farmacista di Modica Alta e il padre Orazio era nato a Modica, ha fortemente voluto presentare il corposo e denso libro proprio a Modica. Un libro che riconferma e rivaluta, nel loro magnifico svolgimento, il pensiero giudaico e quello pagano. La parte più interessante riguarda proprio il fatto che pur scontrandosi anche aspramente, Giudei, Cristiani e Pagani, sentiva l’esigenza di far intervenire i migliori tra loro in un contrasto da tutti, alla fine, ritenuto decisivo per la vita futura del mondo. In realtà dice l’autore, ciò che è rappresentato, è il senso della grandezza del momento e dei rispettivi compiti che erano chiamati a svolgere. Il voler presentare a Modica l’opera, è la dimostrazione di un forte amore e riconoscenza per le radici dell’autore. Alla presentazione del libro interverranno Don Paolo Terrana, Parroco di Maria Ausiliatrice e S. Antonio, Enzo cavallo, Presidente Unitre di Modica. Relatori saranno Don Paolo Buttiglieri, giornalista e docente universitario di comunicazione sociale e il Prof. Francesco Rando, insegnante di lettere, ma molto legato al suo grande amore, la filosofia, che è stata anche, per sua (eius, di lui). Conclude i lavori, l’autore del libro

