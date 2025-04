Settimana dell’Ambiente, la sesta edizione dal 5 al 12 aprile

Al via la Sesta Edizione della Settimana dell’Ambiente. L’iniziativa, organizzata e promossa dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, si svolgerà dal 5 al 12 aprile.

“La Settimana dell’Ambiente rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e partecipazione per tutta la comunità iblea. Quest’iniziativa è un momento di riflessione collettiva sulle tematiche ecologiche, ma anche un’opportunità per avvicinarci alla natura e imparare a proteggerla, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni e stimolare comportamenti responsabili”, dichiara la Commissaria straordinaria Patrizia Valenti.

Istituzioni e associazioni datoriali si ritroveranno giorno 8 aprile al Palazzo della Prefettura per la tavola rotonda che affronterà alcune delle attività messe in campo in Provincia, a partire dalla salvaguardia e rinaturalizzazione del litorale di contrada Macconi. Si parlerà del sistema integrato di gestione degli scarti vegetali al centro del progetto Riciclo Verde e della gestione delle riserve naturali iblee. Nel corso dell’incontro sarà proiettato il cortometraggio anteprima del film documentario Bitume, a cura di Vincenzo Cascone, sulle miniere di asfalto di contrada Tabuna.

Tante le attività in programma, organizzate in collaborazione con istituzioni, associazioni e scuole. Il 5 aprile è prevista la visita guidata a Cava dei Servi a Ragusa, in collaborazione con il Cirs Ragusa. Ed ancora, domenica 6 aprile sarà possibile visitare l’Ipogeo di Calaforno grazie alla presenza del CAI di Ragusa e la partecipazione dell’archeologo Saverio Scerra, dirigente della Soprintendenza ai Beni culturali di Ragusa. Venerdì 11 aprile è invece in programma la visita didattica rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, all’interno della Riserva Naturale “Macchia Foresta del Fiume Irminio”. Infine, sabato 12 aprile, a conclusione della Settimana dell’Ambiente, si prevede una visita guidata a Cava Sant’Antonino, per scoprire nuovi percorsi tra geoturismo e archeologia, a cura dell’associazione EsplorAmbiente.

Al termine delle escursioni è prevista la degustazione di prodotti tipici locali a cura di Slow Food Ragusa. L’11 aprile invece, Gas Mazzarelli offrirà una merenda a chilometro zero agli studenti coinvolti nella visita didattica.

“Iniziative che offriranno occasioni di confronto sulla importanza della biodiversità, delle produzioni sostenibili, del rapporto con le nostre aree naturalistiche protette. Dalle escursioni all’interno delle riserve agli incontri tematici, dalle mostre fotografiche ai laboratori, la Settimana dell’Ambiente è un’opportunità unica per vivere e apprezzare le meraviglie del nostro territorio e, al contempo, riflettere sul nostro ruolo nella salvaguardia dell’ambiente”.

“Invito la cittadinanza, le scuole e le associazioni del nostro Libero Consorzio a partecipare attivamente alla manifestazione, per contribuire insieme alla costruzione di un futuro più verde e sostenibile. La tutela dell’ambiente è un impegno di tutti, e solo con il coinvolgimento di ciascuno di noi possiamo fare la differenza”, conclude la Commissaria Valenti.

