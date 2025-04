Tribunale di Ragusa non sicuro. Sarà Modica la sede fino alla ristrutturazione

Il Palazzo di Giustizia di Via Natalelli a Ragusa presenta numerose carenze strutturali. Spesso, infatti, si registrano crolli nelle aule e negli uffici e si è costretti ad interruzioni di udienze o trasferimenti in altre sedi. Non è ancora ufficiale ma si paventa il trasferimento nella struttura di Modica. Questo per dare la possibilità di intervenire sulla struttura ragusana e metterla in sicurezza. Chiaramente i lavori saranno lunghi: occorreranno i progetti e trovare i finanziamenti. Dunque, magistrati, avvocati e dipendenti si dovrebbero trasferire nel Palazzo di Largo Beniamino Scucces a Modica Sorda e potrebbero rimanere per diversi anni.

La causa sarebbe fortemente perorata dal nuovo Procuratore della Repubblica di Ragusa, Francesco Puleio, che diresse la magistratura inquirente per diversi anni a Modica e che sarebbe rimasto affettivamente legato a Modica ed anche perchè nel suo primo incarico a Ragusa post Modica non sarebbe stato tenuto nella giusta considerazione nel capoluogo ibleo.

La notizia sta circolando insistemente tra gli addetti ai lavori.

Certamente sarebbe tutto molto interessante se fosse vero ma abbiamo voluto “sognare” su questa idea aggrappandosi ad un simpatico “pesce di aprile”.

