Giovanni Migliore rimane alla guida della Ust Cisl Ragusa-Siracusa

Giovanni Migliore è stato riconfermato segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa al termine del Congresso territoriale celebrato all’Urban Center, alla presenza del segretario nazionale Cisl, Andrea Cuccello, e del segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana. Insieme a Migliore, sono stati riconfermati anche Anna Reale e Nunzio Turrisi.

“Con il Congresso proponiamo la fotografia completa del nostro territorio”, ha dichiarato Migliore, sottolineando le criticità e le urgenze emerse dalle federazioni e proponendo soluzioni per tutelare i diritti dei lavoratori. Centrale, per il momento epocale, è la transizione energetica del polo industriale, con particolare attenzione al protocollo siglato al ministero per l’ENI Versalis e al tavolo sull’indotto convocato per il 29 aprile.

Migliore ha evidenziato la necessità di interventi programmatici per creare una rete di sviluppo nel vasto territorio, dalle infrastrutture sociali a quelle materiali, dai finanziamenti non spesi alla valorizzazione dei potenziali economici di agroalimentare, turismo e servizi. “Dobbiamo guardare ad una politica economica d’insieme che tuteli il futuro di questa terra”, ha affermato, per evitare l’abbandono dei giovani e garantire la qualità della vita degli anziani.

Sui fondi a disposizione della Sicilia, La Piana ha sottolineato il problema della spesa efficace: “Il problema non è quanti soldi abbiamo, ma come riusciamo a spenderli”. Ha evidenziato la carenza di competenze nei comuni e la mancanza di una visione strategica per lo sviluppo, sottolineando l’importanza della formazione per creare nuove competenze. “Dobbiamo renderci conto che, mentre l’Europa programma sui fondi 2028-2034, noi ci concentriamo ancora su come spendere quelli 2021-2027”, ha concluso.

Nelle sue conclusioni, Cuccello è tornato sulla strategicità della zona industriale e sull’importanza del tavolo ministeriale del 29 aprile, evidenziando la necessità di un’azione coordinata per affrontare le sfide della transizione energetica e dello sviluppo del territorio.

