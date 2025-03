“Tutela dell’ambiente come bene comune”. Un convegno a Scicli il 2 aprile

Importante convegno a Scicli mercoledì 2 aprile alle 15:30 nella chiesa di Santa Teresa organizzato dall’amministrazione comunale con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati e dell’Ordine dei dottori commercialisti di Ragusa.

“Tutela dell’Ambiente come bene comune. Legislazione in materia ambientale con riferimento al D. Lgs. 152/2006 e competenze in materia di controlli”, il tema dell’appuntamento.

Dopo i saluti istituzionali, fra cui quello del sindaco Mario Marino, ci sarà l’introduzione da parte del Dec del servizio Igiene ambientale del Comune di Scicli, Giuseppe Sammito.

Il Procuratore della Repubblica di Ragusa, Francesco Puleio affronterà il tema: “Traffico illecito di rifiuti e criminalità organizzata”.

Seguirà l’intervento del tenente Leonardo Miucci, comandante dei Carabinieri Noe di Caltanissetta in Gela, che affronterà il tema “Le competenze del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri”.

Il vice Questore Angelo Tancredi, reggente della Polizia amministrativa e sociale della Questura di Ragusa parlerà de “L’Attività di monitoraggio e prevenzione dell’abbandono illecito dei rifiuti messo in atto dalla Questura di Ragusa”.

Per l’Arpa Sicilia interverrà la direttrice dell’Attività produttiva area sud orientale Sicilia Giuseppina Amato che parlerà del tema “Fonti di pressione ambientale. Le attività di controllo di Arpa Sicilia sul territorio”.

L’avv. Piero Ciarcià, del Foro di Ragusa, concluderà con “La tutela ambientale: il ruolo delle imprese. Aspetti criminologici e pratici”.

Sarà un momento di confronto di altissima qualità per l’autorevolezza dei relatori e l’attualità degli argomenti che saranno sviscerati.

Salva