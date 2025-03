Ispica. Grande successo per il 7° Corso Istruttori BLSD del Distretto Rotary 2110 Si è concluso con grande partecipazione e soddisfazione il 7° Corso per Istruttori BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) organizzato dal gruppo IBLEO del Distretto Rotary 2110. L’evento si è svolto nei giorni 29 e 30 marzo presso l’I.I.S.S. “G. Curcio” di Ispica, dove il gruppo IBLEO appartenente ai due Club ospitanti, Rotary Pozzallo-Ispica e Rotary Modica, hanno accolto gli oltre 160 corsisti provenienti da tutto il Distretto. Il corso, finalizzato alla formazione di nuovi istruttori BLSD, ha rappresentato un’importante opportunità per promuovere la cultura del primo soccorso e diffondere le competenze necessarie per intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza urgenza. Grazie alla professionalità degli oltre 100 istruttori partecipanti e all’impegno degli stessi, l’iniziativa ha permesso di ampliare la rete di operatori laici e medici formati all’uso del defibrillatore semiautomatico e della respirazione cardi-polmonare d’emergenza, contribuendo così a rendere le nostre comunità più sicure in caso di infarto improvviso. La formazione in primo soccorso è una delle attività più rilevanti del Distretto 2110, e vedere una partecipazione così numerosa conferma l’importanza di iniziative come questa. Investire in formazione significa salvare vite UMANE. Il Rotary, da sempre impegnato in progetti di servizio per la comunità mondiali, continua a dimostrare il proprio ruolo attivo nella diffusione di buone pratiche salvavita, grazie anche alla collaborazione con istituzioni scolastiche in questo caso l’ISTITUTO Secondaria Superiore G. CURCIO di Ispica messo a disposizione dal suo dirigente prof. Maurizio Franzò e coadiuvato magistralmente da quasi tutto il suo entourage compreso i docenti e allievi della sezione Alberghiera e realtà associative del territorio. L’evento ha rappresentato un ulteriore passo avanti nel percorso di sensibilizzazione e formazione sulla rianimazione cardiopolmonare, confermando il Distretto 2110 come punto di riferimento nell’ambito della formazione BLSD. Gli istruttori del gruppo IBLEO sono stati capitanati egregiamente dalla responsabile provinciale del gruppo Tina Alfieri, Salvatore Bonincontro Puglisi. Giuseppe Caschetto, Enrica Guccione e Concetta Micciché (in ordine alfabetico) coordinanti dal Presidente distrettuale BLSD dottor Maurilio Carpinteri e dalla prof. Alessandra Capodicasa. Il gruppo BLSD del distretto rotary 2110 è stato formato 35 anni fa dal PdG Goffredo Vaccaro ed in questo periodo ha fatto più di 600 corsi in Sicilia formando più di 11 mila persone e permettendo di salvare molte vite umane