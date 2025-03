Albo giovani artisti è realtà: approvata l’iniziativa consiliare di FdI Ragusa

“Esprimo piena soddisfazione- dichiara Simone Diquattro, Presidente provinciale di Gioventù nazionale- per l’approvazione della nostra proposta. Ragusa avrà un sistema di mappatura dei giovani talenti locali quali musicisti, cantanti, dj e più in generale artisti che potranno iscriversi in un apposito registro. Dall’albo, il comune potrà attingere per coinvolgere i giovani negli eventi, valorizzandone il talento e facendoli sentire parte di una comunità che crede in loro. Questa proposta è frutto del lavoro dei ragazzi di gioventù nazionale e per questo ringrazio Marco Vitale che insieme a me ed al coordinatore Andrea Manenti ha lavorato per questo atto. Un ringraziamento speciale va al nostro consigliere Rocco Bitetti per aver lavorato incessantemente per l’approvazione della proposta. Un grazie anche a tutti i consiglieri che l’hanno votata con favore”.

“La delibera in questione- dichiara il consigliere Rocco Bitetti- ha un doppio valore:il primo intrinseco all’ albo che consentirà l’emersione di tante realtà nell’ambito artistico giovanile in senso lato, consentendo a tutta la nostra comunità di conoscere tanti “diamanti” nascosti, il secondo relativo alla procedura utilizzata perché l’atto nasce per iniziativa consiliare e quindi immediatamente utilizzabile.Ho voluto utilizzare questa procedura, di solito non usata, per valorizzare la commissione competente e tutto il Consiglio.

Mi auguro di avere aperto un canale di partecipazione nuovo con la speranza che esso venga utilizzato da tutti i consiglieri senza distinzione.Mi corre l’obbligo di ringraziare Gioventù Nazionale che mi ha suggerito l’istituzione dell’albo.”

