Ragusa. Realizzato in Sicilia progetto a favore delle coppie con problemi di sterilità

Presentato presso la Clinica del Mediterraneo un progetto dove il tema centrale è stato uno solo: la vita. Alla presenza di Davide Caccamo, amministratore unico della struttura sanitaria, e Giuseppe Spadaro, direttore generale di Coop – Gruppo Radenza, è stata presentata la prima edizione del progetto “Un Regalo per la Vita”. Questa iniziativa, frutto di una sinergia virtuosa tra la clinica e la cooperativa, mira a offrire supporto concreto a coppie che affrontano difficoltà nel loro percorso di genitorialità.

I numeri parlano chiaro: sono state selezionate 30 coppie, seguite con attenzione e professionalità dal team multidisciplinare della clinica. Di queste, tre sono riuscite a coronare il sogno di una gravidanza. Tre storie uniche, tre miracoli che, sebbene rappresentino solo il 10% del totale, simbolicamente valgono molto di più. Come ha affermato Caccamo: “Siamo commossi e orgogliosi, perché dietro ogni cifra c’è una storia, una battaglia silenziosa, fatta di attese e paure, ma anche di fiducia e determinazione. Questo ci spinge a rilanciare con ancora più energia la seconda edizione del progetto”.

Giuseppe Spadaro ha aggiunto che l’iniziativa rappresenta un nuovo modo di interpretare la responsabilità sociale d’impresa: “Coop non è solo una realtà commerciale, ma un attore presente e attivo sul territorio. Vogliamo dare valore alla vita, alla comunità, ai sogni delle persone. Sostenere progetti come questo significa lasciare un’impronta duratura, che va ben oltre il dato economico”.

Il progetto “Un Regalo per la Vita” offre alle coppie selezionate un accesso gratuito ai percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), ponendo particolare attenzione all’aspetto umano, emotivo e psicologico. Non si tratta solo di procedure cliniche, ma di un viaggio condiviso, un cammino di coppia che viene accolto, ascoltato e accompagnato. “Fai il primo passo verso la felicità” è il claim della campagna, invitando le coppie a candidarsi online attraverso una pagina dedicata. Dopo una valutazione gratuita, le coppie sono seguite passo dopo passo da un’équipe di professionisti altamente specializzati, che si impegnano a non lasciare mai nessuno da solo.

La conferenza si è chiusa con un lungo applauso carico di emozione, un momento di condivisione profonda tra tutti i presenti. Perché dietro ai dati, alle percentuali e alle dichiarazioni ufficiali, si cela una verità potente: tre nuove vite stanno per venire al mondo, e in qualche modo, rappresentano un regalo anche per tutti noi. Questo progetto diventa un promemoria che dimostra come la speranza, quando è condivisa e sostenuta, possa davvero cambiare il destino di qualcuno.

La Clinica del Mediterraneo e Coop – Gruppo Radenza hanno così lanciato un messaggio di speranza e solidarietà, un invito a credere nell’amore e nella possibilità di realizzare sogni che, anche nei momenti più difficili, possono diventare realtà.

