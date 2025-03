Modica. Solo applausi per Joseph Lu. Serata riuscitissima al teatro Garibaldi

Un turbinio di emozioni, le note che hanno accarezzato il cuore, un pubblico silente ed entusiasta, Joseph Lu ha fatto vibrare le corde dell’anima e del cuore in una cornice splendida qual è il teatro Garibaldi. È stato un autentico successo il concerto che il compositore modicano, “il pianista dei sogni” come più volte è stato definito Joseph, ha tenuto nello storico teatro, gremito in ogni ordine di posto, alla presenza delle autorità cittadine, ma anche di molti sostenitori della bella musica.

La serata è scivolata via magnificamente tra le note del brano premiato a Los Angeles, “The Power of Love”, ma hanno incantato anche gli altri brani suonati magnificato da validi musicisti a contorno e dalla preziosa presenza del maestro Vince Tempera. “Oniric”, “Desert”, “Earth”, “Hokkaido” hanno calamitato l’attenzione dei presenti, con vibranti applausi di consenso per l’artista modicano. Sedici brani in tutto, dove l’elemento principale è la vita in ogni sua forma, con un video sullo sfondo del teatro a testimonzianza dell’amore per la musica ma anche per i temi nodali dell’esistenza di ognuno di noi. Particolarmente toccante “Puor Marie”, dedicato alla moglie e compagna di vita di Joseph, Maria, presente in sala, omaggiata a fine brano con una bellissima rosa. Brani introdotti dalla voce calda di Alessandro Sparacino, presenza fondamentale per la riuscita dell’evento.

Quasi dieci minuti di applausi finali hanno sancito la riuscita della serata, nella speranza che il Comune di Modica, che ha patrocinato la serata, assieme ad alcuni sponsor, possa replicare presto l’iniziativa magari in estate, magari in quel di Marina di Modica, sotto un cielo stellato che solo la provincia di Ragusa sa regalare. Ha egregiamente condotto la serata Cinzia Vernuccio.

“Sono particolarmente felice – ci ha detto Joseph Lu dopo il concerto – Il sogno è diventato realtà grazie a chi ha voluto realmente questa iniziativa. Abbiamo lavorato tanto, a partire dalla scorsa estate, per questa serata, e vedere il teatro pieno di persone è motivo di orgoglio e di felicità. Il sogno adesso continua altrove, con altri concerti in giro per il mondo, ma questa “prima” a Modica rimarrà sempre nel mio cuore”.

