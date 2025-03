Incidente mortale sulla SS 194. Muore un 41enne

Lentini (SR) – Un’ altro gravissimo incidente mortale, ancora una volta sulla A SS 194, meglio conosciuta come “ragusana”. A poche settimane dal precedente in cui hanno perso la vita tre persone, A scontrarsi frontalmente un furgoncino che procedeva in direzione Catania e un Tir che proveniva in senso opposto. Ad avere la peggio un cittadino egiziano di 41 anni deceduto sul colpo, invece e rimasto gravemente il conducente, che è stato trasportato in elisoccorso nell’ospedale Cannizzaro di Catania. Entrambi rientravano a casa dopo una giornata di lavoro presso un cantiere per la costruzione della nuova autostrada Ragusa Catania. È rimasto invece illeso il conducente del Tir, subito trasportato nell’ospedale di Lentini. Sul posto oltre ai sanitari del 118 la Polizia locale per regolamentare il traffico, rimasto bloccato per ore. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini.

Salva