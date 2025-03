Gli strumenti di lavoro degli agenti immobiliari al centro dell’incontro Fimaa Ragusa

La sede di Confcommercio di via Roma a Ragusa ha ospitato un interessante seminario organizzato da Fimaa Ragusa e da Confcommercio provinciale. Il tema affrontato, vale a dire “Gli strumenti di lavoro degli agenti immobiliari”, ha costituito un’importante occasione di formazione e confronto per i professionisti del settore che hanno risposto in buon numero all’invito del sindacato datoriale di categoria a testimonianza di come gli operatori del settore intendano acquisire ulteriori elementi di conoscenza rispetto alla loro attività per cercare di fornire sempre più risposte alla clientela con cui quotidianamente si confrontano. Relatori d’eccezione sono stati gli avvocati Giuseppe Criscione e Giuseppe Longobardo che hanno intrattenuto i presenti su incarico e proposta immobiliare, antiriciclaggio oltre che su tematiche come la privacy e la tutela dei dati. L’evento formativo è risultato essere di elevato livello e, non a caso, lo stesso ha fatto registrare la partecipazione di molti agenti immobiliari interessati a perfezionare, come detto, le proprie competenze oltre che a rimanere aggiornati sulle normative. Il presidente provinciale Fimaa Ragusa, Danilo Bonuomo, ha illustrato le motivazioni di una iniziativa che si intende effettuare periodicamente. “Come Confcommercio Ragusa – afferma il presidente provinciale Gianluca Manenti – siamo orgogliosi di supportare iniziative come questa che mettono al centro la formazione e la professionalità. Il nostro obiettivo è creare un ambiente in cui gli agenti immobiliari possano crescere, confrontarsi e lavorare con maggiore consapevolezza e sicurezza”.

