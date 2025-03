Il nodo dei medici di famiglia. La Rosa (Fi) e Insaudo a confronto con la senatrice Ternullo

Il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, e il dottor Carmelo Insaudo, medico generale e di famiglia, impegnato nel mondo del sindacato della Sanità provinciale iblea, ringraziano la senatrice Daniela Ternullo, nella qualità di componente della commissione nazionale Sanità, espressione di Fi, per il proficuo confronto avuto. La Rosa e Insaudo hanno prospettato i malumori che serpeggiano a vari livelli, soprattutto in ambito nazionale, da parte dei medici di famiglia, con riferimento alla nuova riforma sanitaria che contempla di includere gli stessi nelle case di comunità. L’argomento è vasto e importante per cui la stessa senatrice ha fornito la propria disponibilità per incontrare a breve l’associazione dei medici di famiglia (Fimmg) a Roma e assieme a loro affrontare la tematica sopra citata, cercando di dare delle risposte esaustive. Il modello attuale, basato sulla convenzione che prevede la libera scelta del cittadino e l’autonoma organizzazione del medico di famiglia, libero professionista convenzionato, garantisce prossimità, continuità e personalizzazione delle cure, rendendo possibile un legame di fiducia fondamentale per la gestione delle patologie acute e croniche. Trasformare questa figura in un operatore dipendente, inserito in strutture lontane dei centri periferici, rischia di tradursi in un impoverimento dell’offerta garantita attualmente dal servizio sanitario. E’ reale la possibilità che a seguito di un cambiamento di questo genere si arrivi ad un sistema che, nella depersonalizzazione del ruolo, orienti e vincoli, in maniera esclusiva all’interno delle case di comunità, il lavoro del medico di famiglia, costringendo il paziente a consegnare le chiavi della propria salute non più al proprio medico di fiducia, bensì al medico di turno in servizio, in una struttura distante dal proprio centro abitato, evento che rappresenta un rischio reale per l’accesso alle cure, la continuità assistenziale e il supporto umano di cui i cittadini hanno diritto. “Da parte della segreteria cittadina di Fi – commenta il segretario La Rosa – ci sarà sempre la massima disponibilità a trattare argomenti importanti come questi. Ci faremo portavoce di questo problema e pianificheremo il confronto in sintonia con la stessa senatrice Ternullo. Un confronto che riteniamo possa essere utile alla categoria dei medici di famiglia mettendo in rilievo, su più fronti, l’impegno del partito a livello nazionale”.

