Modica. Collettiva di pittura alla Società Operaia

In collaborazione con la Società Operaia Mutuo Soccorso di Modica, il Gruppo Fotografico Luce Iblea inaugura martedì 1Aprile 2025 alle 18.30, una mostra sul tema della “Pasqua”. Si tratta di una collettiva dei soci che hanno riflettuto su uno dei momenti religiosi più importanti dell’anno.

Un collage di scatti che presentano, in Bianco e nero e a colori, la comunità intenta nei preparativi della Settimana Santa e si soffermano sull’evento che ancora sorprende: La Resurrezione. Un fatto che diventa gesto unitario e collettivo. Gli scatti in mostra infatti, altro non sono se non il ribadire che in questo periodo dell’anno la comunità intera, come fosse un’unica entità, un corpo solo, partecipa a questo corale grido di dolore prima, e di gioia dopo. Da ovest a est, l’isola dalle cento Sicilie, dal cuore dei monti al declivio del mare, soffre un lamento che si alza mesto prima, e via, via più greve perché Pasqua è la festa condivisa delle feste. Ogni città, ogni borgo, persino ogni casa si ferma a Pasqua per far festa tutti insieme contemporaneamente, negli stessi giorni, nelle stesse ore come a voler sottolineare che proprio questa festa ci tiene legati ancora. Pasqua è infatti uno dei momenti dell’anno cruciale. Il vero capodanno. Da qui tutto comincia. Qui tutto finisce quando il massimo del male è sconfitto e l’uomo vivo ribadisce ancora che in Dio c’è speranza. Questo racconto è protagonista della collettiva di fotografia che sarà possibile visitare fino al 10 aprile nelle prestigiose sale della Società di Mutuo soccorso in Corso Umberto.

Gli orari della mostra: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

