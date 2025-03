Centro Autismo di Ragusa compie dieci anni e celebra la ricorrenza mercoledì 2 aprile

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, in programma come ogni anno il 2 aprile, l’ASP di Ragusa celebra il primo decennale del Centro per la diagnosi e il trattamento intensivo precoce dei bambini con disturbo dello spettro autistico.

Fondato nel marzo 2015, il Centro rappresenta un punto di riferimento per le famiglie. Grazie alla collaborazione dei pediatri di libera scelta, il servizio ha garantito oltre il 90% di diagnosi precoci entro i tre anni di età, in linea con le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. La tempestività dell’individuazione del disturbo ha consentito l’attivazione immediata di percorsi terapeutici ad indirizzo cognitivo-comportamentale per i bambini fino ai sei anni.

Il Centro si avvale di un’équipe multidisciplinare altamente qualificata composta da neuropsichiatra infantile, psicologo, educatore professionale, terapista occupazionale, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, logopedista e operatorio socio-sanitario. L’istituzione del servizio ha determinato un impatto significativo sia dal punto di vista clinico che sociale, contribuendo a una presa in carico globale dei pazienti e delle loro famiglie. Inoltre, la qualità dell’assistenza ha ridotto il fenomeno dei viaggi della speranza verso le strutture del Nord Italia, con un conseguente risparmio economico per l’Azienda Sanitaria e per le famiglie coinvolte.

“Il nostro impegno quotidiano – ha detto il dott. Pino Morando, Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’ASP – è rivolto a garantire ai bambini con disturbo dello spettro autistico le migliori opportunità di sviluppo, attraverso un approccio scientifico e personalizzato che coinvolge attivamente le famiglie. I risultati ottenuti in questi dieci anni testimoniano l’efficacia del modello di presa in carico adottato dall’ASP”. Per il Direttore sanitario, dott.ssa Sara Lanza, “la celebrazione del decennale è un’occasione per ribadire il nostro impegno nel potenziare i servizi sanitari territoriali e garantire risposte sempre più efficaci alle esigenze dei bambini con autismo e delle loro famiglie. Continueremo a investire nelle risorse umane e strutturali per offrire cure sempre più qualificate e accessibili”.

All’appuntamento di mercoledì 2 aprile, in programma alle 10.30 presso i locali del Centro Autismo, in piazza Igea 1, a Ragusa, interverrà la Direzione Strategica

