Israele. Netanyahu: se non rilasciano gli ostaggi perderanno sempre più territori

Per il secondo giorno consecutivo, centinaia di residenti palestinesi sono scesi in piazza per protestare non solo contro la guerra, ma anche contro Hamas. Le manifestazioni si sono svolte a Beit Lahia, nel nord di Gaza, e nel quartiere di Shejaiya, a Gaza City. Un segnale raro ma importante, del crescente malcontento interno tra i palestinesi.

Nel frattempo sul fronte ostaggi Netanyahu pare sempre più determinato e non molla. “Se Hamas non rilascerà gli ostaggi ancora prigionieri a Gaza, Israele aumenterà la pressione militare” ha dichiarato il premier intervenendo alla Knesset. «Più Hamas persiste nel suo rifiuto di rilasciare i rapiti, più forte sarà la pressione su di loro. E li avverto: questo include il sequestro di territori», ha affermato Netanyahu, sottolineando che i combattimenti a Gaza continueranno finché tutti gli obiettivi di Israele non saranno raggiunti. Da Gaza le risposte arrivano su più fronti. Hamas e Jihad Islamica continuano con la linea della violenza, rivendicando il lancio di due razzi contro Israele: uno è caduto in un’area aperta vicino a una comunità di confine, l’altro intercettato. In risposta, l’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione di alcuni quartieri di Gaza City, accusando i gruppi terroristici (abitudine consolidata) di lanciare razzi da zone densamente abitate. Ma all’interno dell’enclave palestinese cresce anche un’altra voce: quella della popolazione civile che insiste nel chiedere ad Hamas di arrendersi. Sul fronte interno, il governo Netanyahu continua a essere oggetto di contestazioni. Durante il suo discorso alla Knesset, il premier ha attaccato duramente i manifestanti antigovernativi, definendoli «pagati» e accusandoli di violenze, minacce di morte contro esponenti della maggioranza e atti vandalici. Ha ribadito che «la democrazia non è in pericolo, ma lo è il governo dei burocrati e del deep state», puntando il dito contro «un gruppo di funzionari che vuole mantenere il potere».

