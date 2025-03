Modica, crolla pino secolare sulla pubblica via. Tragedia evitata

Un pino di alto fusto, secolare, si è abbattuto stamattina sulla pubblica via. E’ accaduto in Via Mantegna Itria. Fortuna ha voluto che in quel momento non transitassero auto o pedoni e che il sinistro sia avvenuto in questo periodo, visto che il mese prossimo sul posto si festeggerà la Madonna dell’Itria e il tradizionale “Martì ri l’Itria”, che richiama centinaia di persone. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale.

Salva