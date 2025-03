Israele. Migliaia di persone visitano il memoriale del Festival Nova

Decine di migliaia di visitatori si recano ogni giorno al memoriale del Festival Nova per commemorare i 364 giovani assassinati il 7 ottobre 2023 da Hamas, per condividere un’esperienza sempre più estesa davanti alle foto delle vittime e non più riservata ai soli parenti e amici. Tra i siti gestiti da Keren Kayemeth LeIsrael, il fondo nazionale ebraico. Il Nova risulta il frequentato di Israele. A questo scopo si stanno sono state erogate nuove risorse per ampliare la segnaletica, il parking,i servizi igienici, mentre si sta pensando di realizzare anche spazi didattici e un memoriale. L’idea è di migliorare la fruibilità del sito assicurando di pari passo la dignitosa e rispettosa preservazione della memoria. “Siamo testimoni – conferma il presidente del KKL Ifat Ovadia-Luski – delle decine di migliaia di visitatori commossi che arrivano qui ogni settimana, tra lacrime e abbracci e il bisogno di ricordare. Questo non fa altro che rafforzare e sostenere il nostro impegno». Se il memoriale è diventato il sito principale di “pellegrinaggio” relativo alla tragedia del 7 ottobre, scrive il Times of Israel, è anche perché i kibbutz locali sono stufi dei visitatori stranieri animati solo di curiosità nel vedere e fotografare le case danneggiate o bruciate. Flussi oggigiorno diretti principalmente nell’area dove migliaia di giovani ignari ballavano all’alba del 7 ottobre, per essere poi falcidiati dai terroristi. Muovendosi all’interno di quegli spazi, aggiunge la testata, è possibile “percepire la portata della tragedia consumata quel giorno”.

