Ragusa. Luca Poidomani proclamato Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia

Luca Poidomani proclamato per acclamazione coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Ragusa a conclusione del congresso comunale tenutosi nella sala convegni della Cna. Di tutto rispetto le presenze all’appuntamento politico. C’erano il commissario regionale del partito, on. Luca Sbardella, il presidente dell’Ars, on. Gaetano Galvagno, l’europarlamentare Ruggero Razza, i senatori Salvo Sallemi e Raoul Russo, l’on. Manlio Messina, deputato nazionale, e l’on. Giorgio Assenza, deputato regionale. A moderare i lavori il coordinatore provinciale Giovanni Moscato. E’ stato messo in evidenza il lavoro portato avanti da Fratelli d’Italia a livello cittadino con l’intento di mettere sempre in evidenza le politiche meloniane sul territorio, cercando di sostenere le famiglie e chi ha bisogno e, al contempo, provando a sviluppare dinamiche di supporto all’economia che tengano conto della necessità di accompagnare i processi di crescita. Assieme a Poidomani, eletto anche il direttivo che sarà formato da: Franco Carfì, Alessandra Giummarra, Giorgio Mirabella, Cosimo Giaquinta, Ignazio Nicastro, Simone Diquattro, Massimo Biazzo, Salvatore Caravello, Giuseppe Rizza, Franco Linfanti. Nel direttivo anche Andrea Manenti come membro di diritto in qualità di coordinatore di Gioventù nazionale. “Ci attende un grande lavoro – sottolinea il coordinatore cittadino Poidomani – perché siamo consapevoli che si può fare ancora di più per rilanciare le peculiarità della nostra città. Abbiamo una visione sul recupero del capoluogo ibleo i cui particolari illustreremo a breve e su questi punteremo affinché l’attuale amministrazione comunale (al congresso era presente anche il sindaco Peppe Cassì in qualità di ospite, e c’erano anche i sindaci di Comiso, Maria Rita Schembari, e di Santa Croce, Peppe Dimartino) possa prendere sempre più in considerazione le nostre sollecitazioni. Abbiamo in mente un percorso che cercheremo di arricchire con i contributi che potranno arrivarci dal territorio. Intanto prendiamo atto dell’avvio di questa nuova fase politica che certamente rafforza il ruolo di Fratelli d’Italia in ambito cittadino. Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto e assicuro loro il nostro massimo impegno per fare crescere al meglio la nostra realtà partitica”.

