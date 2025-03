Andrea La Rosa eletto segretario cittadino di Forza Italia a Vittoria

Andrea La Rosa eletto per acclamazione segretario cittadino di Forza Italia a Vittoria. Ieri l’appuntamento nella sede del partito. Numerose le presenze. C’erano, tra gli altri, la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo e il segretario provinciale Giancarlo Cugnata, oltre al consigliere comunale di Vittoria, Biagio Pelligra. Numerosi gli ospiti di rilievo, a cominciare dal senatore Salvo Sallemi, assieme al sindaco di Acate Gianfranco Fidone, al consigliere comunale di Ragusa Gaetano Mauro e al segretario regionale di Orizzonti Liberali, Salvo Liuzzo. “Voglio contribuire a ricostruire una classe dirigente nella nostra comunità cittadina – spiega La Rosa – con l’obiettivo di lavorare insieme al direttivo per una fase nuova e di rinascita della città e della splendida frazione marinara di Scoglitti. Sono convinto sostenitore del fatto che Forza Italia è da sempre il baluardo dei valori liberali, cristiani, garantisti ed europeisti e il nostro partito si fonda su principi chiari e imprescindibili. Lavoreremo per creare un’alternativa all’attuale amministrazione comunale che ha saputo determinare solo disastri e che ci ha fatti ripiombare indietro in un’epoca di oscurantismo e di criticità di cui la collettività vittoriese non sentiva affatto il bisogno. Siamo pronti a indicare qual è la strada migliore per garantire la rinascita di Vittoria. Faremo sino in fondo la nostra parte. Ringrazio tutti coloro che hanno riposto fiducia nella mia persona, ringrazio i vertici provinciali e regionali del partito. Sono certo che tutti assieme riusciremo a scrivere pagine importanti della storia futura di questa città”. Assieme a La Rosa, eletti anche i componenti del direttivo. Sono: Biagio Pelligra, Angelo Ragusa, Carmelo Insaudo, Giovanni Fiderio, Francesco Denaro, Simone Incardona, Emanuele Filingieli, Giuseppe Nobile, Giovanni Cassisi, Francesco Bevitore, Laura Trovato, Romina Monti, Stefano Russo, Rosario Rioni, Rosario Frasca, Giuseppe Speranza, Emanuele Frasca, Giovanni Marino. “Ho preso atto – conclude La Rosa – dell’entusiasmo di una sala piena e ricca di partecipazione. Tutto ciò mi porta a dire che il supporto e la fiducia degli amici che mi sostengono sono la forza che ci motiveranno a continuare a lavorare con impegno e dedizione per la nostra comunità. Come sempre, daremo sempre il massimo impegno per rappresentare al meglio il bene della nostra città”.

