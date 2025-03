Modica, Assessore Drago: “Stadio “I lavori allo stadio Pietro Scollo procedono spediti, sicurezza prioritaria”

L’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Drago, ha annunciato che lo stadio “Pietro Scollo” di Contrada Caitina sarà pronto per ospitare eventi sportivi a partire da settembre. L’annuncio è arrivato dopo un sopralluogo effettuato insieme al sindaco Maria Monisteri, all’assessore Tino Antoci, al dirigente del Commissariato di Polizia Lorenzo Cariola, e ai tecnici delle ditte appaltatrici.

Durante il sopralluogo, l’attenzione si è concentrata sui sistemi di sicurezza delle due tribune, in vista dei prossimi eventi sportivi. Sono stati pianificati interventi immediati per garantire la piena agibilità dello stadio, tra cui il consolidamento e protezione dei muri di recinzione, la creazione di un varco d’accesso dedicato alla tifoseria ospite e l’installazione di reti di protezione per prevenire il lancio di oggetti.

“Si tratta di pochi ma necessari interventi per consentire la disputa degli eventi all’interno del Pietro Scollo”, ha dichiarato l’assessore Drago.

L’assessore ha, inoltre, sottolineato l’ottimo stato di avanzamento dei lavori finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo finanziamento ha permesso di effettuare dei lavori di ristrutturazione molto importanti per lo stadio.

L’amministrazione comunale si impegna a garantire la sicurezza e la funzionalità dello stadio, in modo da offrire alla comunità un impianto sportivo moderno e sicuro. L’obiettivo è quello di rendere lo stadio Pietro Scollo un punto di riferimento per lo sport modicano.

Questo intervento di riqualificazione dello stadio “Pietro Scollo”, è molto importante per la città di Modica, perchè è una struttura sportiva di rilevanza per il territorio. La messa in sicurezza e il completamento dei lavori permetterà ai cittadini e agli sportivi di poter usufruire di una struttura moderna e sicura.

