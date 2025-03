Marina di Ragusa. Il pane di Monterosso Almo protagonista a “Raccontami a Cena”  il prossimo 29 marzo 

Monterosso Almo, piccolo borgo del territorio ibleo, è celebre per la sua tradizione culinaria, in particolare per i prodotti da forno e il pane artigianale. Questa eccellenza gastronomica da anni è al centro dell’annuale Sagra del Pane, evento che richiama migliaia di visitatori.

Uno dei pilastri di questa tradizione è lo storico panificio “U Furnu a Ligna”, fondato dalla famiglia Messina. Oggi, l’attività è nelle mani di Enrica Messina, giovane erede che porta avanti con passione e dedizione l’arte della panificazione tramandata dai suoi genitori, Giovanni e Paola. Il pane del panificio è preparato seguendo una ricetta antica: farina di grano duro, acqua, sale, lievito madre e lievito di birra, cotto in forno a pietra con buccia di mandorla come fonte di calore. Il risultato è un pane dal sapore e profumo unici, che conquista i palati più esigenti. Proprio per la sua qualità e tradizione, il pane di “U Furnu a Ligna” sarà protagonista di un evento esclusivo organizzato dall’associazione GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) Mazzarelli di Marina di Ragusa. L’appuntamento, intitolato “Raccontami a Cena”, si svolgerà il prossimo 29 marzo in una suggestiva location di Marina di Ragusa. L’associazione si dedica a valorizzare le eccellenze gastronomiche locali, promuovendo prodotti a km 0 che raccontano la storia e la cultura del territorio ragusano. L’evento vedrà confrontarsi due chef d’eccezione: Emilia Strazzanti, nata nel Regno Unito con radici siciliane e con esperienze in cucine stellate in tutto il mondo, e Gaia Bongiorno, chef palermitana con esperienze culinarie in diversi ristoranti europei e titolare di un home-restaurant a Marina di Ragusa. Le due chef creeranno una cena a quattro mani, dove la sicilianità e l’accurata selezione degli ingredienti saranno i protagonisti assoluti.

A completare l’esperienza gastronomica saranno le sommelier AIS Rossella Ragusa, originaria del ragusano, e Oriana Chessari, calatina di nascita e ragusana d’adozione, che abbineranno vini scelti con cura a ciascuna portata, esaltando così ogni sapore. Il pane del panificio “U Furnu a Ligna” avrà naturalmente un ruolo da protagonista, posto accanto ad ogni commensale per essere gustato ad ogni boccone, confermando così il suo status di “re dei pasti”.

Un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della tradizione, che promette di celebrare la cultura gastronomica siciliana in tutta la sua autenticità e raffinatezza.

Nelle foto il caratteristico pane monterossano .

