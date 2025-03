A Ispica presso “Fonte verde” visita aziendale dell’Unitre Modica

Nuova esperienza per i Soci dell’Unitre di Modica. Una delegazione dell’Associazione, accompagnata da Enzo Cavallo, ha visitato a Ispica la OP ortofrutticola Fronte Verde: una delle più grosse aziende ortofrutticole del meridione, un moderno centro di concentramento delle produzioni orticole di qualità delle aziende associate operanti nel comprensorio produttivo del sud-est della Sicilia ricadente nei territori delle province di Ragusa e di Siracusa. Con la guida di Carmelo Calabrese e delle sue sorelle Tiziana, Francesca e Patrizia, ai componenti della delegazione è stata offerta una straordinaria occasione per conoscere la struttura e l’importanza dell’azienda, la sua moderna e funzionale organizzazione, i risultati qualificati e qualificanti di un impegno imprenditoriale di grande valore e la capacità di fare impresa senza mai perdere di vista l’andamento dei mercati e soprattutto le esigenze dei consumatori. I convenuti, dopo la presentazione verbale dei sistemi di lavorazione delle produzioni orticole e delle macchine utilizzate, avvenuta nella sala-riunioni aziendale, hanno potuto effettuare una visita guidata del centro di lavorazione e di confezionamento e di verificare da vicino il prezioso lavoro dei tanti addetti e delle macchine, il ruolo dell’intelligenza artificiale e la perfezione del prodotto finito avente le caratteristiche volute dagli operatori destinatari delle produzioni garantite sotto ogni aspetto.

Al centro dell’attenzione la lavorazione, il confezionamento e la etichettatura della Carota Novella di Ispica igp della quale sono state illustrate la storicità e le specificità che ne hanno determinato l’ottenimento del marchio comunitario che attraverso il Disciplinare di produzione ed il legame al territorio, la rende unica ed inimitabile e per questo particolarmente ricercata. La visita è stata arricchita dalla presenza in azienda del cavaliere Giuseppe Calabrese, una figura storica dell’imprenditoria ispicese: un uomo, un lavoratore ed un imprenditore che in oltre settant’anni di intensa e lungimirante attività si è distinto per la sua grande intraprendenza e per tutto ciò che, come fondatore, ha realizzato oltre che per come ha saputo ispirare e guidare l’impegno dei figli che proprio in occasione della visita dell’Unitre hanno dimostrato, con passione, competenza ed orgoglio, il loro valore.

Salva