Modica Calcio attende l’Avola, “uniti verso un unico obiettivo”

Chiusura della settimana per il Modica Calcio che ha preparato la delicata sfida all’Avola in casa dovendo fare a meno di Incatasciato e Mollica ancora ai box. Menzione speciale per Viegas sceso in campo con la propria nazionale, la Saõ Tomé e Principe, con cui ha disputato 74’ di gara prima di essere sostituito.

Il resto del gruppo ha lavorato sotto gli occhi vigili di Staff e Dirigenza, quest’ultima non ha fatto mancare la sua presenza alla squadra in un momento delicato della stagione, in cui si deve lottare fino all’ultima giornata.

