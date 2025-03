Corso sulle strategie di comunicazione per i professionisti nella sede dell’OdCec Ragusa

Ha riscosso grande partecipazione e interesse il corso di formazione organizzato nella sede dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di via Martoglio a Ragusa in collaborazione con l’Ordine degli avvocati sulle “Strategie di comunicazione per i professionisti”. Dopo i saluti della presidente degli avvocati, l’avv. Emanuela Tumino e del presidente dei dottori commercialisti Maurizio Attinelli, ha introdotto i lavori il tesoriere dei commercialisti, Michelangelo Aurnia. A relazionare il dottor Marco Capobianco della società di consulenza aziendale “Integra”. E’ stata messa in evidenza un’opportunità unica per i partecipanti rispetto alla possibilità di approfondire i pilastri della comunicazione efficace, con un particolare focus su come costruire messaggi chiari e coinvolgenti e perfezionare le competenze di public speaking, essenziali per comunicare con sicurezza e impatto in ogni contesto professionale. “Intendo ringraziare tutti i partecipanti per l’interesse e l’entusiasmo dimostrato – spiega il presidente Attinelli – questo corso ha rappresentato un’occasione preziosa per migliorare la capacità di comunicare e rafforzare la propria presenza professionale”.

