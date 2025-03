Calcio. Domenica il Ragusa atteso in terra campana contro il Pompei

Domenica il Ragusa Calcio di mister Erra sono attesi in terra campana, per il match contro il Pompei, valido come 28esima giornata di campionato di Serie D- Girone I, presso lo stadio Comunale Santa Maria La Carità, con fischio d’inizio alle ore 14.30.

A livello di classifica, entrambe le formazioni stanno a pari punti: 28 punti.

Qui di seguito la dichiarazione di mister Alessandro Erra:

“Si riprende col calcio giocato dopo la sosta della settimana precedente. Una sosta che è servita a chi ha giocato tanto di poter rifiatare, di recuperare qualche acciaccato, quindi è stata una sosta opportuna, anche per riordinare le idee, alla luce delle due sconfitte precedenti, anche se sconfitte beffarde. Riprendiamo il nostro cammino, e siamo pronti per domani.

Tirando una linea a sette gare dalla fine del campionato, si evidenzia che siamo in una posizione relativamente tranquilla, perché siamo fuori dai play out ma non dobbiamo mai abbassare la guardia, abbiamo necessità di fare ancora diversi punti per ritenerci totalmente fuori e il bilancio è positivo.

Domani affronteremo il Pompei, una squadra che sta attraversando un ottimo periodo di forma, ha un bravissimo allenatore, una squadra esperta, è un test importante per noi, si tratta di un altro scontro diretto, una partita da affrontare con attenzione, e noi ci siamo preparati al meglio.

Il messaggio che rivolgo ai miei ragazzi è quello di dare il massimo, di onorare la maglia, dare soddisfazione alla società e ai nostri tifosi, perché stiamo lavorando da otto mesi in un certo senso, e adesso è il momento di raccogliere i frutti del nostro lavoro

