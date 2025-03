Marina di Ragusa, Farmacia Schembari devastata da ladri: ingenti danni e furto

Una scena di devastazione si è presentata agli occhi dei titolari della farmacia Schembari a Marina di Ragusa, dopo che ignoti hanno fatto irruzione nel locale, distruggendo vetrine e scaffali e rubando numerosi prodotti. Il furto, avvenuto nella notte, intorno alle 4, ha causato ingenti danni alla farmacia: vetri in frantumi e merce sparsa a terra. La vetrina è stata sfondata con un masso.

I ladri hanno portato via due casse automatiche con pochissimi soldi; i danni, invece, sono ingenti. Indagini in corso. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di individuare elementi utili alle indagini. Questo episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e gli altri commercianti della zona, che chiedono maggiori controlli per garantire la sicurezza della frazione rivierasca.

“Come si vede dalle immagini delle telecamere – dice il titolare della farmacia Lucio Schembari – erano due persone con volto coperto e a bordo di una Mercedes. Hanno sfondato la vetrina e si sono portati via le casse elettroniche che, a parte i pochi soldi che c’erano dentro, hanno un costo. Spero quantomeno di potere recuperare queste casse, se queste persone dopo averle aperte magari le hanno gettate in qualche campagna. Cosa ho provato? Una brutta sensazione certamente: il tuo luogo di lavoro violato, tra l’altro è la prima volta non solo che la mia attività viene presa di mira da quando l’ho rilevata 18 anni fa, ma che anche un’attività dell’intera piazza, a quanto mi risulta. Oggi ad ogni modo non ci siamo persi d’animo e ci siamo rimessi a lavoro”.

