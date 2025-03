“La Sicilia, danza Csen”. Domenica a Ragusa l’evento dai grandi numeri

Si annuncia una manifestazione straordinaria. E’ quella in programma domenica dalle 9 al Palaminardi di contrada Selvaggio a Ragusa. “La Sicilia, danza Csen”, quinta edizione del concorso di danza accademica promossa dal comitato provinciale Csen, con il supporto dell’amministrazione comunale del Comune capoluogo, in testa il sindaco Peppe Cassì oltre all’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi, sta facendo registrare numeri eccezionali e assolutamente da record. Sono, infatti, oltre 190 le uscite previste nelle varie categorie con scuole provenienti da ogni parte della Sicilia e anche oltre. La giuria internazionale è di primissimo livello. Direttore artistico del concorso è stato riconfermato Dario Biuso, artistic director of the Koreos Ballet Company oltre che coreografo e giurato internazionale in Inghilterra, Germania, Russia, Spagna e Italia e direttore artistico per eventi internazionali. Componenti della giuria saranno poi Elisa Carrillo Cabrera, principal ballet dancer allo Staatsballett di Berlino e ambasciatrice culturale del Messico; Stephen Delattre, coreografo internazionale e direttore artistico della compagnia Delattre dance company ed Evolution dance platform; Angela Malan, membro fondatore del South african ballet theatre, docente internazionale in prestigiose compagnie tra cui Royal Ballet and Opera, London e Royal danish ballet, Copenaghen. Segretario verbalizzatore sarà il maestro Fabio Gencarelli. Ci sarà il supporto del consigliere regionale Csen Raffaele Furnaro e del responsabile provinciale danza sportiva Gianni Dicaro. “Si annuncia una giornata davvero stimolante e molto impegnativa – commenta il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, fresco di riconferma nella direzione nazionale – stiamo dando vita a uno sforzo organizzativo non da poco perché accogliere tutte queste persone non è certo semplice. Ma, come sempre, getteremo il cuore oltre l’ostacolo per animare una manifestazione che si annuncia molto interessante”.

