La Rosa(FI): “Il Sindaco ha perso la Maggioranza anche in città”

“Non è costume di Forza Italia giudicare le scelte in casa d’altri e qualsiasi percorso merita rispetto se improntato alla crescita e allo stimolo del dibattito politico in città. Certo, se tutto questo non avesse avuto una ripercussione sulla tenuta della maggioranza, avremmo senz’altro potuto parlare d’altro. Ma riteniamo che il sindaco, visto quello che è successo, dovrebbe sentire l’esigenza di rimettere il proprio mandato, almeno per non essere “ricattabile”. Invece, da par suo, rilascia una serie di dichiarazioni che sul piano politico non dicono nulla e, anzi, da un lato asserisce di avere perso la maggioranza in consiglio e dall’altro manifesta la propria ferrea intenzione di non volere lasciare la carica ma, anzi, fa fuori un assessore dalla giunta. Improponibile”.

E’ quanto afferma il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, analizzando quanto accaduto in queste ore a palazzo Iacono. “Direi di più – aggiunge La Rosa – il sindaco ha perso la maggioranza non solo in consiglio, ma anche in città perché i problemi persistono e si naviga a vista. Siamo molto preoccupati perché il governo di Vittoria ha già perso stabilità da molto tempo e adesso è evidente una crisi che, di fatto, porterà a non governare. E così continueranno a non arrivare risposte alla nostra città. Il primo cittadino ha perso ormai da tempo la lucidità politica e rimane attaccato alla poltrona, paralizzando ulteriormente una realtà che avrebbe bisogno di slanci di ben altro tipo. Vittoria ha la necessità di vedere ricostruito il proprio presente e il proprio futuro. Ma con Aiello non può accadere. E non accadrà sino a quando resterà ancorato alla poltrona. A questo punto, se è mutata la geografia in consiglio comunale, occorrerà fare delle valutazioni complessive per far sì che questa esperienza amministrativa possa concludersi il prima possibile invece di attendere altri due anni”.

