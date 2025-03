Israele. Paese diviso, tra licenziamenti, proteste e combattimenti

Con Idf tornato con le scarpe sul terreno di battaglia contro i terroristi palestinesi, con il paese diviso e la decisione di Netanyahu di dare il benservito a Ronen Bar, diciamo pure, ex capo dello Shin Bet, le prospettive non appaiono rosee. Venuta meno la fiducia nei confronti di Ronen Bar, il premier ha ribadito che il rapporto era giunto al termine. “La fiducia è fondamentale, se viene a mancare crolla tutto. Questo vale per ogni paese democratico, e soprattutto per un paese democratico come il nostro”, ha affermato Netanyahu rivolgendosi ai suoi ministri. Lo ha ribadito dopo il voto unanime espresso dal suo governo che mandava a casa Bar. Ma a metterci lo zampino, ci ha pensato la Corte suprema israeliana con un’ingiunzione temporanea che di fatto sospende l’effetto della decisione governativa, propensa ad esaminare le petizioni giunte contro il licenziamento del capo dello Shin Bet. Dunque, almeno fino all’8 aprile Bar potrà rimanere in carica. In realtà il ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi ha definito l’ordinanza della Corte “nulla”, affermando che non ha alcuna autorità legale per interferire in una decisione governativa”. Mentre Karhi, ha garantito che Bar farà le valigie prima del 10 aprile, a cui farà seguito la nomina del nuovo capo dello Shin Bet.

Nel frattempo non accennano a diminuire le proteste della popolazione del capoluogo che continua a manifestare contro le decisioni del governo a cui si sono aggiunte in queste ore quelle dell’Israel Business Forum, che rappresenta circa 200 aziende, ovvero, la maggioranza per importanza, del paese. Il Forum ha minacciato “di mettere in stallo” l’economia israeliana, se il governo non rispetterà la decisione della Corte suprema. “Se non sarà rispettato l’ordine della Corte, inviteremo l’intera popolazione a smettere di rispettare le decisioni del governo”, si legge in un comunicato. Una presa di posizione che riflette una crescente tensione tra le istituzioni statali e la società civile, in un momento in cui il paese è alle prese con la guerra contro i terroristi palestinesi. Intanto a Gaza, l’Idf sta guadagnando terreno in risposta al rifiuto di Hamas di liberare gli ostaggi. Il ministro della Difesa Israel Katz ha ordinato alle truppe di intensificare le operazioni. “Finché Hamas rimarrà irremovibile nel suo rifiuto di restituire tutti gli ostaggi vivi e morti , perderà sempre più terra, che sarà annessa a Israele”, ha affermato il ministro.

Salva