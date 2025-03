Giornate fai di primavera a Ragusa. Evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi

Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano per la 33ª edizione le Giornate FAI di Primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni.

Un’edizione speciale, in occasione dei cinquanta anni dalla nascita del FAI – fondato

nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli – che anche attraverso le Giornate FAI di Primavera ribadisce la missione culturale che la Fondazione svolge a fianco delle istituzioni, con i cittadini e per il Paese, e che si realizza nella cura e nella scoperta di tanti luoghi speciali – con lo scopo di educare la collettività alla conoscenza, alla frequentazione e alla tutela del patrimonio di storia, arte e natura italiano.

“La Delegazione Fai di Ragusa – commenta l’Avvocato Gisella Scollo, Capo Delegazione di Ragusa – in occasione della 33° edizione delle Giornate Fai di Primavera 2025 e dei cinquant’anni della Fondazione, ha puntato l’attenzione, ancora una volta, su siti di grande pregio storico culturale, come il Palazzo della Cancelleria e Palazzo Cosentini a Ragusa e Museo a Cielo Aperto e Museo Ibleo dell’Immigrazione a Giarratana. Una meravigliosa occasione per scoprire e visitare luoghi straordinari, ricchi di storia e di fascino. Luoghi che saranno “raccontati” da eccellenti studenti che appositamente preparati per l’occasione, assumeranno le vesti di Apprendisti Ciceroni, accompagnando i visitatori alla scoperta del patrimonio storico culturale del nostro splendido territorio.

Gli studenti impegnati per le Giornate FAI di Primavera 2025, sui siti aperti nella città di Ragusa, capitanati dalla professoressa Viviana Distefano, frequentano l’Istituto Comprensivo Statale M. Schininà di Ragusa, mentre gli studenti che accompagneranno il pubblico dei visitatori nella città di Giarratana, guidati dalle Professoresse Lucia Valvo e Elena Corallo, frequentano l’Istituto Comprensivo Statale Luigi Capuana di Giarratana”.

All’interno di palazzo Cosentini è programmata anche una mostra d’Arte dei maestri Giacomo Angiletti, Mario Occhipinti, Tano Angiletti e Ippocampo.

Il Palazzo della Cancelleria, il cui prospetto principale si affaccia su una piazzetta in cui confluiscono due diramazioni della lunga scalinata che rappresentava l’unica via di comunicazione tra il quartiere inferiore e quello superiore della città di Ragusa, offrirà l’osservazione del balcone più aggettante di Ragusa Ibla: caratteristica più vistosa di questo palazzo, costruito dai baroni del Lago, i Nicastro, nella prima metà del ‘700, e poi divenuto sede della Cancelleria di Ibla.

Gli apprendisti Ciceroni accoglieranno il pubblico dei visitatori all’ingresso del prestigioso Palazzo e lasceranno alla Dottoressa Clorinda Arezzo, Archeologa ed Esperta d’Arte, il compito di illustrare e condurre il pubblico, nell’esclusivo percorso all’interno del prestigioso Palazzo.

Gli orari di apertura al Pubblico dei siti saranno i seguenti: sabato giorno 22 e domenica 23 marzo dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.30.

